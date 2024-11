Slovan Bratislava prepara la sfida con il Milan: anticipo in campionato

In vista della partita di Champions League contro il Milan, in programma martedì 26 novembre alle 18:45, lo Slovan Bratislava ha deciso di anticipare il suo impegno di campionato. I campioni in carica della Slovacchia affronteranno in trasferta il Kosice nella 15ª giornata della Premiér Liga, con calcio d'inizio fissato per le 18:00. Attualmente primi in classifica, con tre punti di vantaggio sullo Zilina, lo Slovan arriva alla sfida dopo aver vinto le ultime quattro partite. Tigran Barseghyan e David Strelec (ex Spezia) sono i principali protagonisti in attacco, con 10 e 8 gol, e sono anche i migliori marcatori dell'intero campionato slovacco.