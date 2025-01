Milan sfortunato in Champions: sei legni colpiti nella competizione, due contro il Girona

Contro il Girona, le occasioni non sono mancate, ma i legni hanno detto di no. Prima una conclusione completamente sballata di Theo Hernández, che ha centrato la traversa nonostante fosse in ottima posizione. Poi è stato il turno di Yunus Musah, che con un tiro potente e preciso in diagonale aveva superato il portiere avversario, ma si è visto negare la gioia del gol dal palo.