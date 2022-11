Milan-Salisburgo, Pioli: “Viviamo serate fantastiche con i nostri tifosi”

Milan-Salisburgo 4-0, le parole di Pioli a 'Milan TV'

Su come si sente dopo la partita: "Emozione tanta. Stiamo vivendo delle serate fantastiche con i nostri tifosi. Giocare a 'San Siro' adesso è emozionante, ci riempie di orgoglio e di energia. Primo step superato. Ma siamo Campioni d'Italia, siamo il Milan e dobbiamo pensare a fare il meglio possibile negli ottavi per dimostrare ancora le nostre qualità. Contro avversari e situazioni stimolanti. In campionato dobbiamo recuperare il passo falso di Torino subito, ci sono tre partite da vincere per ricominciare a gennaio in lotta su tutti i fronti, per i nostri obiettivi. Con grande entusiasmo".