Milan-Salisburgo, Krunic: “Possiamo giocare con chiunque. Gol per Brahim”

Daniele Triolo

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Salisburgo, partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Salisburgo 4-0, le parole di Krunic a 'Milan TV' — Sulla sua rete: "È facile ricordarsi dei miei gol. Non ne faccio tanti! Questo mi ha dato tanta soddisfazione, davanti ai nostri tifosi in Champions e mi dà ulteriore fiducia in me stesso".

Sul percorso del Milan: "Sono qui da pochi anni, ma comunque siamo cresciuti tantissimo da quando abbiamo iniziato questo percorso. Quando sono arrivato il Milan non era in Champions. Dovevamo conquistare fiducia dei tifosi e della gente. Ce l'abbiamo fatta: obiettivo che avevamo a inizio stagione era passare i gironi. Ora vediamo. Non ci fermiamo qua, non ci poniamo limiti, possiamo giocare con chiunque".

Sulla dedica per il gol: "Ho dedicato il gol a Brahim. Quando ha segnato lui, non me l'ha dedicato perché era troppo emozionato. Io l'ho fatto e gli avevo promesso che glielo dedicavo".

Sulla prossima partita: "Da domani si pensa allo Spezia. Il mister sicuramente già ci pensa. Anche noi dobbiamo dimenticare questa vittoria e affronteremo lo Spezia davanti ai nostri tifosi con tutte le nostre forze per vincere". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>