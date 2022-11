Milan-Salisburgo, Kjærgaard: “Vogliamo restare in Europa” | UCL News

Milan-Salisburgo, le parole di Kjærgaard sul match

Con una vittoria o un pareggio il Milan (attualmente al secondo posto nel gruppo con 7 punti) accederebbe agli ottavi di finale; nel caso, in cui, vincesse invece il RB Salisburgo (a quota 6) sarebbero proprio gli ospiti a scavalcare il Diavolo in classifica, proseguendo il loro percorso in Champions e scaraventando la squadra di Stefano Pioli in Europa League.