Milan-Salisburgo, il dato finale su spettatori e incasso | PM News

Pubblico delle grandi occasioni, questa sera, a 'San Siro' per Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

Come di consueto pubblico delle grandi occasioni anche questa sera, a 'San Siro', in occasione di Milan-Salisburgo , partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 .

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sono ben 74.292 gli spettatori presenti allo stadio per la sfida dei rossoneri di Stefano Pioli contro gli austriaci di Matthias Jaissle , decisiva per l'approdo agli ottavi di finale della competizione.

L'incasso in favore del club rossonero ammonta, esattamente, a € 4.622.577,00. Il tifoso del Milan, insomma, non delude mai: è sempre pronto per supportare la propria squadra, nella buona e nella cattiva sorte. Segui qui il LIVE testuale della sfida tra i rossoneri e gli austriaci >>>