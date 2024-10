Champions League Player of The Week: Vinicius ha la meglio su Reijnders

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è stato inserito tra i possibili vincitori del "Player of the Week" della Champions League

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è stato inserito tra i possibili vincitori del "Player of the Week" della Champions League. L'olandese è insieme a Vinicius, Rapinha e Minamino. Questa nomination non solo evidenzia le sue ottime prestazioni, ma rappresenta anche un'opportunità per mettere ancora di più in luce il suo talento.