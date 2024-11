Milan, super Leao in Champions League: nessuno come il portoghese

Martedì, il Milan ha vinto 2-3 in Champions League in casa dello Slovan Bratislava e Rafael Leao ha segnato il secondo gol dei rossoneri. Il portoghese, che non segnava dal 7 novembre 2023 nella massima competizione europea, sa essere determinante nelle notti europee e dimostra di essere fondamentale per la squadra allenata da Paulo Fonseca.