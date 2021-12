Milan, quanto vale la Champions: sensibile aumento dei ricavi da stadio

Partecipare alla Champions League ha fatto bene al Milan: il club rossonero ha già superato i ricavi da stadio dell'annata 2019-2020. I dati

Daniele Triolo

Milan, effetto Champions League. Come riferito, infatti, da 'Calcio & Finanza', il club rossonero, in questa stagione 2021-2022, ha già incassato oltre 22,8 milioni di euro dal botteghino dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Un incasso che, di fatto, ha già superato il totale dei ricavi registrati nella stagione 2019-2020. Che era l'ultima stagione (prima di quella attuale) caratterizzata dalla presenza di pubblico negli impianti sportivi. Almeno fino a febbraio ed all'esplosione dell'emergenza coronavirus.

In quell'annata il Milan non giocava in Europa. Il club fu escluso dall'Europa League per un accordo con la UEFA per la violazione reiterata del Fair Play Finanziario. I rossoneri avevano giocato con 'San Siro' aperto al pubblico per 15 partite (contro le attuali 11 della stagione 2021-2022). Nella stagione 2020-2021, sebbene il Diavolo abbia regolarmente disputato l'Europa League, lo ha fatto a porte chiuse per il protrarsi dell'emergenza pandemica.

Nella stagione in corso il Milan ha registrato incassi superiori ai 2 milioni di euro in quattro occasioni. Tre di Champions League, contro Liverpool, Atlético Madrid e Porto, più il derby di Milano contro l'Inter in Serie A. Nella stagione 2018-2019, per fare un paragone con l'ultima stagione in cui al pubblico fu possibile assistere a tutte le partite dall'inizio alla fine, il Diavolo incassò dal botteghino oltre 28,6 milioni di euro.

Nel 2019-2020, finché è stato possibile, gli spettatori hanno anche potuto sottoscrivere abbonamenti. Cosa che, invece, è mancata in questa stagione. Il club di Via Aldo Rossi, da un lato, può monetizzare con maggiore efficacia la vendita di ogni singolo posto. Ma dall'altro va considerato come il 'Giuseppe Meazza' non è mai stato aperto al 100%: per normative anti-CoVid la sua capienza, infatti, è stata ridotta prima al 50% e poi al 75% dei posti a sedere.

In tre incontri di Champions League, il Milan ha incassato, in conclusione, oltre 10 milioni di euro. E se pensate che nelle otto partite fin qui giocate in casa in campionato ne ha incassati 'solo' oltre 12, di cui 4,8 di introiti del derby, è normale constatare come il pubblico rossonero abbia voglia di vivere grandi serate europee. Milan, tutte le news più importanti di mercoledì 8 dicembre 2021 >>>