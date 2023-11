Milan-PSG, la time machine di ‘acmilan.com’ | Champions League News

(fonte: acmilan.com) Milan-PSG, oggi, vale tanto per raggiungere la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League per gli uomini di Mister Pioli. Nell'aprile 1995, invece, la posta in palio era ancora più alta: rossoneri e Les Parisiens si giocavano a San Siro l'accesso all'ultimo atto della massima competizione europea. Fu la stella di Dejan Savićević a brillare più di tutte, in una serata magica per il popolo milanista. In attesa della prossima sfida, riassaporiamo il match dalla prospettiva dell'attaccante montenegrino con il nostro Time Machine.