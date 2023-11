Milan-PSG, Pioli: “Primo bivio della stagione. Sulla fiducia del club …”

Sulla partita contro l'Udinese: "Abbiamo rivisto la partita, siamo stati troppo poco lucidi e intensi. Sono caratteristiche che di solito abbiamo e che dobbiamo metteremo in campo domani: in questo momento della stagione è una partita difficile ma anche una grande opportunità".

Sulla partita di domani contro il PSG: "Primo bivio della stagione per la Champions League. Veniamo da due settimane molto difficili. Vogliamo mettere in campo una prestazione all'altezza".

Sulla fiducia del club nei suoi confronti: "La passione che ho del mio lavoro mi porta a stare molto concentrato sul presente e fare il massimo giorno per giorno. Sto ripetendo che il club mi sta mettendo nelle condizioni possibili per lavorare bene. Devono essere migliorati i risultati".

"Loftus-Cheek sta meglio. Donnarumma? Serata particolare" — Sull'atteggiamento che dovrà far vedere il Milan: "Voglio vedere il Milan che conosco che mette in campo le proprie idee con convinzione, fiducia e coraggio. Però dobbiamo essere quello che siamo e quello per cui siamo stati costruiti. Sappiamo che l'ostacolo è grandissimo, il PSG può vincere la Champions League: ha grandissimi giocatori e un grande allenatore".

Pioli sui recuperi nella formazione iniziale e sul 4-3-3 per Milan-PSG: "Un vantaggio sicuramente. Quello che ho proposto alla squadra sabato non ha funzionato. Dentro il nostro sistema di gioco dobbiamo essere bravi a capire cosa farà il PSG senza palla, all'andata ha fatto una cosa molto particolare con Hakimi che andava a prendere Musah a tutto campo. In base alle loro scelte dobbiamo essere bravi".

Sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek: "Loftus sta meglio, non so se ha i 90 minuti ma ha lavorato bene durante l'infortunio. Credo che possa giocare un minutaggio non completo ma sufficiente per giocare".

Infine, Pioli sullo stato d'animo che avrà Gianluigi Donnarumma in Milan-PSG di domani: "So che sarà una serata particolare". LEGGI ANCHE: Milan-PSG, le parole di Pioli alla vigilia della sfida di Champions League >>>

