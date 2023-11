Milan-PSG, Pioli: “Incredibile non aver ancora segnato. Anche ad Anfield…”

Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-PSG

Su Milan-PSG: "Dobbiamo mettere in campo una prestazione con grandissima determinazione per mille motivi. Veniamo da una partita deludente, dove non siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare, perché non abbiamo vinto ancora in Champions, perché non segniamo da tante partite. All'andata abbiamo fatto un buonissimo primo tempo contro una squadra molto forte, ma non è sufficiente".