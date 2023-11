Milan-PSG, Maignan: “Mbappé è un umano. Giroud in porta? Gli do un 10”

Su Mbappè: "Mbappè è un umano. E' un giocatore molto forte, top mondiale ma questa partita non dobbiamo essere concentrati solo su di lui, ci sono tanti giocatori forti. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato. In Nazionale abbiamo fatto tanti allenamenti: è un giocatore difficile da leggere".

Sull'inizio complicato in Champions: "Quando abbiamo gli infortunati fa male alla squadra: siamo un gruppo a cui piace giocare quando siamo tutti in forma, siamo migliori. Questo è un periodo che capita a tutte le squadre: l'importante è mantenere la fiducia, credere in noi stessi e continuare a lavorare".

Sulla consapevolezza del gruppo: "Vogliamo fare vedere chi siamo ogni partita: ci alleniamo ogni giorno per fare bene. A volte non ci riusciamo: questo è un punto giusto per continuare a crescere e lavorare".

Sulla consapevolezza del gruppo: "Vogliamo fare vedere chi siamo ogni partita: ci alleniamo ogni giorno per fare bene. A volte non ci riusciamo: questo è un punto giusto per continuare a crescere e lavorare".

Su Giroud in porta: "Voto? 10 su 10. Deve lavorare ancora ma in emergenza è da 10. Gol come Provedel? Sono sempre pronto a fare tutto quello che devo fare sul campo. Non tiro punizioni e rigori: non è il mio lavoro".

