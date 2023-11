Milan-PSG, Lee non si è allenato in gruppo: le ultime in vista del match

Kang-In Lee, calciatore coreano, non ha svolto l'allenamento di rifinitura insieme ai compagni in vista di Milan-PSG di domani

Nella giornata di domani Milan e PSG scenderanno in campo a 'San Siro' nel match valido per la 4^ giornata della Champions League 2023/2024. In casa rossonera ci sono i recuperi di Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Theo Hernandez, come affermato dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa. Luis Enrique, invece, potrebbe dover far fronte ad un'assenza.