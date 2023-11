Milan-PSG, la riprende Leao: gol in rovesciata ed esultanza polemica

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il PSG, gara valida per la quarta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per restare appesi alla qualificazione agli ottavi di finale. Al 12' la pareggia subito il Milan. Grande azione. Giroud tira molto bene. Parata di Donnarumma. Poi Leao in rovesciata non sbaglia. Dopo il gol Rafa ha festeggiato con il segno del zittitevi tutti.