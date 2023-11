Milan-PSG, il debriefing di ‘acmilan.com’ | Champions League News

Due occasioni sprecate in avvio, in mezzo il gol subito da palla inattiva. Il Milan non si è disunito ma anzi ha mostrato la propria determinazione, reagendo da grande gruppo. L'acrobazia di Leão ha acceso la scintilla definitiva. Una liberazione, il timbro del 10 ha interrotto il lungo digiuno rossonero in Champions e tolto un peso non indifferente. E poi, spinti da un tifo incessante in un San Siro tutto esaurito, i rossoneri hanno trovato la forza e le energie per rimontare e portare a casa tre punti preziosissimi, come testimoniato da Musah. Gli uomini di Mister Pioli non hanno risparmiato una corsa in entrambe le fasi, caricandosi a vicenda con i propri sostenitori. Per risaltare l'importanza di questa rimonta basta un dato: in Champions League, il Milan non vinceva ribaltando una situazione di svantaggio dal 21 ottobre 2009, nella fase a gironi contro il Real Madrid.