Psg, l’ex Milan Donnarumma ancora al centro delle critiche: perde il posto?

Ancora critiche per Donnarumma

L'Équipe, in particolare, esprime dubbi sulla posizione del portiere azzurro e suggerisce che potrebbe addirittura perdere il posto da titolare. Il quotidiano sottolinea che la sua prestazione insoddisfacente all'Emirates Stadium ha riportato alla luce vecchie perplessità: dal suo arrivo dal Milan, non è mai riuscito a ottenere un consenso unanime, anche a causa di alcuni errori commessi principalmente in competizioni europee. Pertanto, gli sbagli di martedì potrebbero avere conseguenze gravi per lui.