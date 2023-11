Milan-PSG 2-1, siparietto tra Richards, Carragher e Loftus-Cheek (Video)

Nel dopo-gara di Milan-Psg c'è stato un simpatico siparietto che ha visto come protagonista uno dei migliori in campo tra i rossoneri, Ruben Loftus-Cheek. L'inglese, infatti, ha avuto uno scambio di battute con i due connazionali Micah Richards e Jamie Carragher, opinionisti per la trasmissione Cbs Sport Golazo di Paramount+. I due ex calciatori hanno scherzosamente messo alla prova il centrocampista del Milan sul suo italiano.