Milan-PSG 2-1, le reazioni della stampa francese | Champions League News

Le Figaro, testata francese, invece si focalizza sull'atmosfera che si respirava a San Siro e riporta: "San Siro, impressionante. Che stadio, che atmosfera! Recinto imponente, massiccio, gigantesco, una fortezza del Medioevo. Impressione confermata entrando nei corridoi, uno stadio nel pieno degli anni ma che è impressionante. Le sue tribune scoscese si sono infiammate per tutta la partita, i tifosi, quelli della focosa Curva Sud in testa, hanno cantato come forsennati dall'inizio alla fine. Che meraviglia…".