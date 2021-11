Milan-Porto, Calabria ha lasciato il campo per un malessere | PM News

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'Pianetamilan.it', Davide Calabria ha lasciato anzitempo il campo per un malessere

Durante Milan-Porto si è verificata una sostituzione al termine del primo tempo. Davide Calabria, terzino rossonero, ha lasciato il campo per far spazio a Pierre Kalulu. Il numero due del Milan è stato sostituito a causa di alcuni giramenti giramenti alla testa che hanno portato l'allenatore rossonero, Stefano Pioli, a sostituirlo per precauzione.