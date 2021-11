Milan, non è finita: le combinazioni per passare agli ottavi di Champions

Dopo Milan-Porto 1-1, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è appesa a un filo per i rossoneri. Le combinazioni

C'è grande rammarico in casa Milan per il pareggio a San Siro contro il Porto. Si sapeva che il girone fosse molto difficile, ma era probabilmente lecito attendersi qualcosa in più. Detto questo, la squadra di Stefano Pioli può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, spiega le varie possibilità: il Milan per qualificarsi agli ottavi deve vincere le prossime due partite contro Atletico Madrid e Liverpool e sperare nelle combinazioni che vi riportiamo di seguito.