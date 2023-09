Milan-Newcastle, il programma rossonero tra allenamento e conferenza

Il programma del Diavolo per l'esordio in Champions

Davide Calabria e compagni scenderanno in campo per l'allenamento di rifinitura tra poco, alle ore 11:15. Successivamente, alle ore 14:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, ci sarà la conferenza stampa per il tecnico Pioli e per il difensore centrale inglese Fikayo Tomori. Milan-Newcastle, la probabile formazione: Pioli sorprende tutti >>>