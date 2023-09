Milan-Newcastle, Giroud: “Spero che non avremo rimpianti dopo stasera”

"Ci sono tante buone cose che che abbiamo fatto stasera, soprattutto nel nostro modo di giocare con energia e determinazione. Abbiamo creato tante occasioni, ma la finalità del calcio è segnare, quindi siamo un po' delusi. Volevamo vincere questa partita perché sappiamo quanto è difficile giocare in questo girone. Ogni punto conta e spero che stasera non avremo rimpianti. Loro non hanno creato tante occasioni, davanti abbiamo fatto bene, ma manca qualcosina per vincere le partite. Sono molto felice di aver visto Tonali, ho avuto la possibilità di vederlo già a Milanello, quindi sono felice per lui, anche perché ha ricevuto una bellissima accoglienza stasera. Il Milan per me è un grande club, perché non dimentica i giocatori che hanno fatto tanto per il club".