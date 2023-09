Milan-Newcastle, Fikayo Tomori nominato come MVP

Ieri in Milan-Newcastle una grande prova di Fikayo Tomori in difesa, praticamente perfetto e insuperabile. Scelto dai tifosi come il migliore

Nella serata a reti bianche di San Siro, si è distinto in maniera particolare Fikayo Tomori, al rientro dalla squalifica in campionato e subito protagonista di una prova di assoluto livello, priva di sbavature. Il centrale inglese, contro i connazionali del Newcastle, non ha concesso nulla all'attacco ospite, annullando lo spauracchio Isak. Lo svedese, infatti, si è trovato costretto a giocare sempre lontano dalla porta, tallonato puntualmente da Fik, sempre attento e aggressivo.

Questo è il Tomori che conosciamo e che, in una serata in cui la squadra non è riuscita a trovare il gol, ha chiuso ogni spazio permettendo di mantenere alto il baricentro. Schierato sul centro-sinistra, ha confermato la buona intesa con Thiaw, compagno di reparto sempre più assiduo per l'inglese.