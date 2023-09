Milan-Newcastle 0-0 al 45′: quante occasioni sprecate … | UCL News

Al 13', però, il Diavolo crea una bella doppia occasione da rete: prima ci prova Tommaso Pobega da fuori area; Pope si distende sulla sua destra e devia la sfera. Il pallone arriva a Leão, che crossa per la testa dell'accorrente Samuel Chukwueze sulla destra: anche in questo caso si oppone il portiere ospite.

Un minuto più tardi i rossoneri, arrembanti, vanno ancora vicini al gol prima con Olivier Giroud (bravo Pope a chiudergli lo specchio in uscita), poi con Leão, che non riesce ad imprimere precisione al suo tap-in volante sotto rete sulla sponda aerea di Ruben Loftus-Cheek: c'è soltanto la potenza, ma il pallone termina sul fondo.

Al 18' botta da fuori di Rade Krunić: potente ma centrale, Pope alza la sfera sopra la traversa. Il Milan insiste, cerca il gol del vantaggio e, sugli sviluppi del corner battuto dallo stesso centrocampista bosniaco, Theo Hernández - lasciato incredibilmente solo nel cuore dell'area di rigore ospite, colpisce di testa: Pope si salva d'istinto.

Ancora Milan, fiammeggiante davanti al suo pubblico: al 21' ci prova anche Loftus-Cheek da fuori, ma il pallone termina fuori di molto. La spinta rossonera si affievolisce, il Newcastle prova a mettere il naso fuori dalla propria metà campo (rischia Leão per un intervento da dietro su Sean Longstaff in area rossonera, anche se il centrocampista del Newcastle sembra accentuare la caduta), ma il Diavolo crea ancora una palla-gol importante.

Al 32', infatti, Theo Hernández si invola sulla sinistra e mette al centro per l'accorrente Giroud. Il terzino sinistro francese, in area piccola, gira di prima intenzione verso la porta di Pope, ma la sua conclusione fa la barba al palo terminando sul fondo. Al 34' Leão crea il panico in area di rigore ospite: salta tutti ma, nel momento della conclusione, incespica e cade.

Il pallone, al termine di un batti e ribatti, arriva a Pobega: conclusione precisa, salvata, però, sulla linea a un difensore delle 'Magpies'. Infine, è Loftus-Cheek che prova la battuta a rete, ma nulla di fatto. L'assedio rossonero non porta i frutti sperati. Al 37' sul cross di Chukwueze, Leão prova a fare la sponda per Giroud, nel cuore dell'area piccola del Newcastle. Il francese tenta la rovesciata, ma non prende il pallone.

La sfera ritorna a Chukwueze, il quale, troppo frenetico, colpisce di testa con poca convinzione e l'occasione sfuma. La prima reale chance per il Newcastle arriva al 41', con Jacob Murphy che prova il tiro a giro, di sinistro, da fuori area. Nessun problema per Mike Maignan: conclusione totalmente fuori dallo specchio della sua porta. Il primo tempo termina, dunque, sorprendentemente a reti bianche tra Milan e Newcastle. Tante chance sprecate dal Diavolo che, ora, nella ripresa, dovrà riuscire a sbloccare il punteggio per incanalare il match sui giusti binari. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Newcastle da 'San Siro' >>>

