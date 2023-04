Milan-Napoli, il dato finale su spettatori e incasso | PM News

Che sia Serie A o Champions League, per il pubblico rossonero non fa alcuna differenza. E, come al solito, non delude mai. Infatti anche questa sera, in occasione di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions, i tifosi del Diavolo (euforici per il primo atto di questo derby europeo), hanno riempito praticamente per intero lo stadio di 'San Siro'.