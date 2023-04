Milan-Napoli, Kim: “C’è molta pressione. Ma vogliamo godercela”

Kim Min-Jae, alla vigilia di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League, ha parlato al sito della 'UEFA'

Kim Min-Jae, alla vigilia di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League, ha parlato al sito della 'UEFA'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Napoli, le parole di Kim Min-Jae alla 'UEFA' — Sul lavoro di Luciano Spalletti nel Napoli: “Il fattore decisivo è la sua passione. Da questo punto di vista, non ho mai visto un allenatore come Spalletti: ha una grande voglia di vincere. La squadra, infatti, non ha paura di nulla e la sua influenza si sente”.

Sui risultati raggiunti finora dal Napoli: “C’è molta pressione perché gli altri dicono che ci stiamo avvicinando alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la Champions League. Io comunque mi sto concentrando sul campo e penso a non far segnare gli altri. Alla fine vogliamo godercela perché siamo già nella storia avendo raggiunto i quarti di finale ma vogliamo andare in semifinale”.

Ancora Kim su Milan-Napoli di Champions League e sul campionato di Serie A: “Ogni partita è molto dura, in Europa dobbiamo concentrarci prima sui quarti di finale e pensare partita per partita. Lo cudetto? Non riesco a immaginarlo in realtà, penso che la città potrebbe paralizzarsi: c’è grande entusiasmo”.

Sul suo rendimento in stagione e su lui stesso: "Io credo di essere considerato uno dei migliori difensori d'Europa solo perché la mia squadra attuale sta giocando davvero bene. Il mio murale? Non l'ho visto ma mi hanno mandato tante foto i miei amici e la mia famiglia. Venire considerato così tanto dalla città mi fa sentire onorato. Alla fine poi tutti siamo amati, non solo io. Stiamo vincendo con stile e secondo me per questo siamo così tanto amati".