Milan-Napoli, insulti all’arbitro Kovacs e a Rosetti in zona mista (VIDEO)

Fatto spiacevole accaduto al termine di Milan-Napoli. Come riporta Nicolò Schira nel video proposto di seguito, nella zona mista la stampa partenopea ha attaccato l'arbitro Kovacs e il designatore Rosetti. Entrambi sono stati 'rimproverati' per gli episodi tanto discussi in campo, dall'espulsione di Anguissa all'ammonizione per proteste di Kim (che salterà il ritorno), passando il mancato giallo a Leao, reo di aver calciato e rotto la bandierina, e a Krunic, come sottolineato anche da Luciano Spalletti