Milan-Napoli, Costacurta: “Ecco come mi immagino andrà questa partita”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League

Brutto 0-0 del Milan di Stefano Pioli , ieri sera a 'San Siro', contro l' Empoli di Paolo Zanetti . Un pareggio, quello maturato in occasione della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 , arrivato dopo la vittoria esterna ( 1-2 ) del Napoli di Luciano Spalletti , capolista del campionato, in casa del Lecce .

Milan-Napoli, l'opinione di Costacurta

Milan e Napoli si affronteranno mercoledì 12 aprile in occasione della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League, sempre a 'San Siro'. L'ex difensore rossonero, Alessandro 'Billy' Costacurta, ai microfoni di 'Sky Sport' ha introdotto la sfida tra rossoneri ed azzurri, andata in scena tra l'altro al 'Maradona' in Serie A appena qualche giorno fa e vinta dal Diavolo con un poker.