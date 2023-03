Milan-Napoli in Champions League: il calendario rossonero di aprile

I rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti che, finora, hanno giocato un solo confronto diretto in questa stagione ( 1-2 per gli ospiti a 'San Siro' lo scorso 18 settembre 2022 ), da qui a fine aprile, si affronteranno ben tre volte in meno di venti giorni!

Domani, infatti, il Diavolo sarà di scena a Udine per la 27^ giornata della Serie A 2022-2023. Quindi, pausa per le Nazionali e si tornerà in campo domenica 2 aprile, alle ore 20:45, proprio per Napoli-Milan di campionato. Incastonate, poi, tra le gare di Serie A contro Empoli, Bologna e Lecce i match di Champions contro i campani.