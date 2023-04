Milan-Napoli, dirigerà l’arbitro rumeno Kovács | Champions League News

Sarà il rumeno István Kovács l'arbitro di Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 12 aprile , alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Al V.A.R., per il primo atto del derby italiano in Europa tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti, ci sarà il tedesco Bastian Dankert, coadiuvato dal suo connazionale Marco Fritz.