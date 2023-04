Milan-Napoli, ultime dall’allenamento su Osimhen, Simeone e Raspadori

(fonte: sscnapoli.it) "Seduta mattutina per il Napoli al 'SSC Napoli Konami Training Center'. Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a 'San Siro' per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21:00 ).

Victor Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Giovanni Simeone ha fatto terapie. Giacomo Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo".