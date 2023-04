Milan-Napoli, oggi allenamento per gli azzurri | Champions League News

Allenamento, oggi, per il Napoli di Luciano Spalletti in vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League a 'San Siro'

Mercoledì 12 aprile , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League . Nonostante le festività di Pasqua e Pasquetta , il Milan di Stefano Pioli non ha frenato le proprie attività, allenandosi ieri ed oggi nel centro sportivo rossonero di Milanello . Discorso diverso per il Napoli di Luciano Spalletti , capolista del campionato di Serie A a +16 sulla Lazio .

Allenamento Napoli, Spalletti spera di recuperare Osimhen

Dopo la seduta di scarico di sabato e il giorno di riposo concesso ieri, nella domenica di Pasqua, il Napoli riprenderà oggi le proprie attività con un allenamento allo 'SSC Napoli Konami Training Center' di Castel Volturno. Da verificare le condizioni del bomber nigeriano Victor Osimhen, che sta tentando un recupero in extremis dal problema muscolare che lo affligge da più di una settimana. Sicuramente out per la trasferta di 'San Siro', invece, il 'Cholito' Giovanni Simeone. Mercato, pazza idea Milan in attacco >>>