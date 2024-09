Milan-Liverpool, Van Dijk: “Abbiamo giocato in modo eccezionale”

Il Liverpool era sotto di un gol dopo tre minuti dalla sfida contro il Milan di ieri sera a San Siro, quando Christian Pulisic ha segnato per portare in vantaggio i rossoneri. Ma Ibrahima Konate e Virgil Van Dijk, alla loro 50esima presenza europea per il club, hanno segnato di testa prima dell'intervallo, e la conclusione abile di Dominik Szoboszlai nel secondo tempo ha assicurato la vittoria ai Reds per 3-1 e tre punti per iniziare la nuova Champions League. Il capitano del Liverpool ha parlato al termine del match. Ecco le sue parole.