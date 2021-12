Milan-Liverpool, Klopp: “In campo chi ha fame e voglia di giocare”

Jürgen Klopp, allenatore dei 'Reds', ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Liverpool, 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

"Ho 54 anni, è la prima volta a 'San Siro'. È una vergogna - ha sorriso Klopp -. Ho giocato contro Napoli , Juve , Roma . Non ero mai stato a Milano. È eccezionale questo stadio, davvero bello. Zlatan Ibrahimović è incredibile. Lui e Mohamed Salah non giocheranno l'uno contro l'altro. Ma sono due grandi giocatori".

"Ibra una leggenda? Lo diventi quando non giochi più. Lui gioca ancora ed è già una leggenda - ha detto Klopp dell'attaccante svedese del Milan - . Ha 40 anni, è un vero personaggio. Ha la sua opinione, non è interessato a quella degli altri. Mi piace questa cosa di lui. Abbiamo dovuto cambiare un po' la formazione, giocheremo 5 partite in 15 giorni" .

"Alcuni dei miei giocatori erano in brutte condizioni, non avrebbero potuto giocare - ha concluso a tal proposito Klopp -. Altri stanno meglio. Ma volevo avere gambe fresche. Volevamo dimostrare di fare risultato: ho portato giocatori che hanno fame e voglia di giocare".