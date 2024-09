Milan-Liverpool, summit tra Ibrahimovic, Moncada e Furlani: ecco la verità

Nella serata di ieri, martedì 17 settembre, Zlatan Ibrahimovic aveva fatto dichiarazioni importanti prima di Milan - Liverpool , tutte nel suo stile. Aveva detto di essere il boss che comanda e aveva fatto una metafora con i gatti e il leone. Alla fine della fiera, però, quello che contava era il risultato finale e i rossoneri hanno perso 3-1 con tante lacune sul piano del gioco. Una prestazione che chiaramente non è piaciuta a nessuno, in primis a Paulo Fonseca e ai giocatori, che ne hanno chiaramente parlato al termine del match. Così come ne hanno discusso anche i dirigenti.

Milan-Liverpool, Ibrahimovic in riunione fiume con Moncada e Furlani: Fonseca a rischio?

Come riportato da 'calciomercato.com', infatti, invece che tornare con Paulo Fonseca e i giocatori, Zlatan Ibrahimovic si sarebbe fermato nella pancia di San Siro per parlare con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Tema centrale della loro conversazione sarebbe stato proprio il futuro dell'allenatore lusitano. Difficile pensare che possa lasciare dopo appena cinque partite. Ma nulla è detto e la contestazione dei tifosi a fine partita è un segnale piuttosto chiaro. Il derby contro l'Inter, per tutti questi motivi, potrebbe quindi essere l'ultima carta da giocarsi per l'ex Lille per dare una svolta positiva alla stagione.