Milan-Liverpool, Fonseca: "Dovremo essere perfetti, ma col nostro gioco"

"Le vittorie portano sempre fiducia, specialmente ai giocatori. È vero che questi due giorni la principale preoccupazione è stat recuperare i giocatori, abbiamo avuto solo oggi per preparare la partita. So che in questo tipo di partita l'aspetto principale è la motivazione e penso che tutti i giocatori sono molto motivati. Non sarà facile perché il Liverpool è una grandissima squadra, penso che sia una delle squadre migliori in questo momento in Europa. Penso che questa squadra è una squadra che concede poco agli altri. Noi vogliamo fare il nostro gioco, ma dobbiamo capire che dobbiamo fare le cose nei tempi giusti e in un modo perfetto per vincere. Loro sono molto forti offensivamente. Non dobbiamo perdere palla in zone delicate e dobbiamo essere una squadra corta e intensa per poter difendere bene".