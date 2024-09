Milan-Liverpool, Fonseca: “Sono stati più squadra di noi. Su Reijnders …”

Sulla sconfitta: "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, iniziando bene la partita sia in attacco che in difesa. Loro hanno fatto due gol su palla ferma che hanno cambiato la partita e l'equilibrio mentale della squadra. Penso che in queste partite sono i dettagli a fare la differenza. Sono però onesto, il Liverpool è più squadra di noi in questo momento. Dobbiamo lavorare per avere più continuità senza problemi. Dopo il secondo gol la squadra non ha più giocato".