Milan-Liverpool, ecco chi parlerà con Fonseca in conferenza | PM News

Nella giornata di lunedì 14 settembre, alla vigilia di Milan-Liverpool, esordio dei rossoneri in Champions League, Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa alle ore 14:15 per presentare i temi principali della sfida. In sua compagnia ci sarà anche un calciatore, come di consueto. E per questa occasione è stato scelto uno dei nuovi acquisti. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, al fianco del lusitano ci sarà Alvaro Morata, rientrato in campo contro il Venezia dopo il problema fisico accusato.