Milan-Liverpool, Del Piero: “Differenze di qualità, gamba, personalità”

Alessandro Del Piero ha commentato l'esito di Milan-Liverpool 1-2 di Champions League: le sue dichiarazioni a 'Sky Sport'

Alessandro Del Piero , ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana , ha commentato Milan-Liverpool 1-2 e Real Madrid-Inter 2-0 di Champions League negli studi di 'Sky Sport'. " Real Madrid e Liverpool hanno qualcosa in più rispetto a tutte le squadre europee. Lo dicono i trofei, le rose e gli allenatori che hanno. Il Milan e l’ Inter stanno attraversando due momenti storici diversi", ha esordito Del Piero.

"I rossoneri sono in piena crescita e che, oggi, deve esser capace come ambiente, squadra e allenatore di chiudere questo capitolo e andare oltre. Sono primi in classifica, sappiamo quanto sia importante essere forti in casa e trovare una solidità a 'San Siro' può darti tanto", il commento di 'Pinturicchio'.