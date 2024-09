Milan-Liverpool, Condò: “Dal gol di Pulisic mai superata la metà campo”

"San Siro severo con la squadra perché puoi perdere contro il Liverpool però ci vuole una reazione. Il tifoso deve vedere che ci stanno male e che si inventano qualche modo per uscire dal tunnel nel quale si sono infilati. Invece niente, dal vantaggio di Christian Pulisic e fino all'1-2 il Milan non è riuscito a entrare nell'altra metà campo, procrastinando l'ineluttabile. E l'ineluttabile a San Siro non può essere una sconfitta". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>