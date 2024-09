Milan-Liverpool, Capello: “Mi sento affossato nel vedere questo Milan”

Le dichiarazioni di Capello

"Mi sento affossato nel vedere questo Milan, privo di reazione e incapace di completare tre passaggi di fila. Continuiamo a fare un gioco basato troppo sul portiere, che ha toccato più palloni di Morata. Senza coraggio non si va da nessuna parte. È evidente che manca un vero leader in campo. Sapete chi ha mostrato leadership stasera? Abraham. Leao ha fatto l'unica giocata solo a fine partita. Hai un giocatore capace di mettere in difficoltà gli avversari e non lo sfrutti. La prima palla che ha toccato è stata al 20'. Questo mi fa dubitare molto di questo Milan".