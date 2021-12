Milan-Liverpool, Cambiasso: “Passare il turno era molto difficile”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato di Milan-Liverpool 1-2 che ha sancito l'eliminazione rossonera dalla Champions

Esteban Cambiasso , ex centrocampista dell' Inter e del Real Madrid , ha parlato a 'Sky Sport' di Milan-Liverpool 1-2 e Real Madrid-Inter 2-0 , gare disputate ieri sera in Champions League .

"Vediamo se le italiane sono nel percorso di crescita o se si accontentano di vincere il campionato e basta. Per crescere bisogna avere l'umiltà di dire che al momento il calcio in Italia non è al top", ha concluso Cambiasso. Milan, tutte le news più importanti di mercoledì 8 dicembre 2021 >>>