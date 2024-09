Milan-Liverpool, Calabria: “Dovevamo e potevamo fare una partita migliore”

Milan-Liverpool 1-3, così Calabria nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: "Bella partenza, ma ci è mancato qualcosa sulla distanza. Dobbiamo essere 'più tutto'. Potevamo fare una partita migliore. Siamo partiti con quello che avevamo preparato nella costruzione. Ma siamo mancati nei dettagli. Come nei calci piazzati, dove abbiamo subito due gol. E non te lo puoi permettere con una grande squadra come il Liverpool. Dobbiamo essere consapevoli che anche se è un periodo difficile non dobbiamo patire tutto ciò che c'è intorno".