Milan-Liverpool, Boban: “Ci sono molti problemi. Manca coraggio”

Zvonimir Boban ha espresso a caldo il suo commento sulla sconfitta del Milan al debutto in Champions League contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky.

Il commento di Boban

"Non saprei dire quanto il Milan si sia illuso dopo il gol, considerando che è ben consapevole della superiorità del Liverpool. Tuttavia, ci sono problemi significativi: difficoltà nella costruzione del gioco, con i due difensori centrali che appaiono insicuri, privi di coraggio e incapaci di avanzare il pallone. A centrocampo, manca qualcuno disposto a prendersi la responsabilità di fare una giocata decisiva, di smistare la palla sugli esterni in modo efficace. Per un'ora il gioco si è sviluppato esclusivamente sulla fascia destra, senza mai servire Leao a sinistra. Ci sono stati molti problemi, ma ciò che è mancato di più è stata una reazione di carattere. Solo Abraham ha mostrato un po' di iniziativa, ma la squadra è priva di un vero leader e c'è ancora molto lavoro da fare". LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Liverpool 1-3: Fofana impresentabile, Pulisic unica luce