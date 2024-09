Milan-Liverpool 1-3: Pulisic illude, poi il nulla. Diavolo sconfitto a San Siro

Al suo posto il classe 2005 Torriani, al debutto assoluto tra i professionisti; un crash-test importante per Lorenzo, che ha però confermato le buone indicazioni emerse già durante la tournée estiva negli Stati Uniti. Nei secondi 45' il Liverpool ci ha colpito nel momento in cui cercavamo di alzare il baricentro per andare alla ricerca del pareggio, e ha complicato ulteriormente il compito. Ciò non ha comunque impedito il forcing finale, con gli ingressi in campo di Abraham e Okafor a dare manforte. Sono arrivate alcune occasioni importanti, come il sinistro di Theo, fuori di poco, e il palo di sinistro di Leão nell'ultima azione del match. Chance che non sono bastate a rientrare nel match, che si è chiuso 3-1. Un risultato che ci costringe a una reazione immediata nel Derby di domenica sera, sempre a San Siro, contro l'Inter.

LA CRONACA — Inizio molto arrembante dei del Milan, che dopo due minuti di gioco creano subito un pericolo per il Liverpool con un'incursione centrale di Reijnders, pescato però in fuorigioco. L'avanzata successiva porta al gol del vantaggio: apertura perfetta di Morata per Pulisic, che si invola sulla destra e conclude con un diagonale potente e preciso. Alisson battuto e 1-0 Milan al 3'. Dopo un buon abbrivio rossonero, ecco che il Liverpool sale di tono e sfiora il gol del pari al 17' con un destro potente di Salah, che colpisce la traversa a Maignan battuto. Da una punizione laterale, al 23', arriva il pareggio del Liverpool firmato da Konaté, che di testa anticipa l'uscita del portiere del Milan Maignan e insacca.

Passano tre minuti e il Liverpool, con una ripartenza fulminea, va a centimetri dal vantaggio con destro di Jota che non inquadra la porta. Di nuovo gli ospiti, che provano a sfruttare un momento di difficoltà dei nostri: Salah al 29' colpisce un'altra traversa, dopo una respinta di Maignan su Gakpo. In contropiede i Reds sono sempre pericolosi e il solito Salah chiama Maignan a una parata a terra al 40'. Sul corner seguente, Van Dijk stacca più in alto di tutti e ribalta il risultato: 2-1 Liverpool. Dopo una discesa centrale di Rafa, fermato in maniera poco ortodossa da Konaté, Maignan deve distendersi nuovamente sul destro di Gakpo.

A inizio ripresa Mike alza bandiera bianca dopo uno scontro con Tomori, in campo Torriani. Aumenta la pressione rossonera attorno al quarto d'ora della ripresa, Morata cade in area ma il direttore di gara Eskås non segnala irregolarità. Torriani è molto attento al 64' sul tentativo ravvicinato di Szoboszlai, poi Tsimikas sbaglia la misura del sinistro. La catena di sinistra trova più libertà rispetto al primo tempo, al 66' il fendente di Theo non trova la deviazione decisiva di Morata. E in ripartenza il Liverpool stavolta colpisce: errore in impostazione di Pavlović, che libera la ripartenza di Gakpo, bravo a servire al centro Szoboszlai, che al volo di piatto segna il 3-1.

Entrano in campo E. Royal e Abraham, che prova subito ad approfittare di un errore di Alisson, ma non trova compagni pronti na ribadire in rete. Prima vera sgasata di Rafa al 73', chiuso in corner da Gravenberch al momento del cross: poi destro dalla distanza di Reijnders senza troppa precisione. Un buon finale per noi: doppio tentativo all'85', Reijnders respinto in area e Theo dal limite calcia fuori di pochissimo; Gabbia, neo-entrato, sfiora la traversa di testa all'88'. Ultimo sussulto al 96', azione personale di Leão e sinistro forte che colpisce il palo.

IL TABELLINO DI MILAN-LIVERPOOL 1-3 — MILAN (4-3-3): Maignan (6'st Torriani); Calabria (24'st E. Royal), Tomori (39'st Gabbia), Pavlović, Hernández; Loftus-Cheek (24'st Abraham), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata (39'st Okafor), Leão. A disp.: Nava; Bartesaghi, Terracciano; Musah, Zeroli; Chukwueze. All.: Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold (34'st Gomez), Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo (23'st Díaz); Jota (23'st Núñez). A disp.: Jaroš, Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Robertson; Endo, Jones, Morton; Chiesa. All.: Slot.

Arbitro: Espen Eskås (NOR).

Gol: 3' Pulisic (M), 23' Konaté (L), 41' Van Dijk (L), 22'st Szoboszlai (L).

Ammoniti: 22' Calabria (M), 31' Fofana (M), 8'st Mac Allister (L), 15'st Fonseca (M), 35'st Konaté (L). LEGGI ANCHE: Milan-Liverpool, Maignan e Fonseca nella bufera: i tifosi chiedono l’addio >>>