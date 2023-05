Milan-Inter, no Leao no party: al ritorno serve un’impresa

Il Milan cade contro l'Inter e la qualificazione per la finale di Instabul si fa tremendamente in salita: è mancato tantissimo Leao

Un brutto Milan quello visto nel derby d'andata di Champions League contro l'Inter. I rossoneri capitolano dopo pochi minuti subendo il doppio gol di Dzeko e Mkhitaryan. La squadra di Pioli è anche stata fortunata, perché avrebbe potuto subire anche il terzo in varie occasioni del primo tempo. Difficile trovare una cosa positiva in questo Milan, ma va detto che è mancato terribilmente Rafael Leao. La sconfitta non dipende solo dall'assenza del portoghese, sia chiaro, l'Inter ha vinto con merito. Ma Rafa è mancato in fase offensiva, dove i rossoneri hanno fatto una fatica incredibile a portare pericoli nella zona di Onana. Leao, forse, è l'unico che potrebbe riaprire il discorso qualificazione.

No Leao no party — Un Milan senza Leao è, palesemente, un Milan spuntato. Theo Hernandez è stato chiuso benissimo da una gabbia formata apposta per lui e Saelemaekers, con tutta la voglia che ci mette il belga, non è e non avrà mai le qualità di Leao. Nessuno in casa Milan è riuscito a saltare l'uomo e a creare dei vantaggi, difficile scardinare una difesa così ben messa in campo come quella dell'Inter. Al ritorno, forse Leao ci sarà, ma servirà un'impresa. E non tutto si può chiedere ai piedi e alla corsa del portoghese.

Leao potrebbe mettere in difficoltà la difesa dell'Inter, ma sarà molto molto dura, considerando che, se ci sarà, Inzaghi farà di tutto per chiudere gli spazi e cercare di non far riaprire la qualificazione proprio a Leao, forse l'unico vero giocatore in grado di mettere in difficoltà i nerazzurri. Non solo negli spazi, ma anche nel breve, saltando il suo diretto rivale. Servirà una partita di alto livello di Leao, ma non basterà solo lui, servirà anche il supporto dei compagni, compagni che nella partita di ieri, praticamente, non si sono visti.