Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un giocatore del PSG?

Il Milan, cade contro l'Inter per 0-2 e mette in salita la possibile qualificazione dei rossoneri in finale di Champions League. Con questo obiettivo che sembra sempre più difficile, i rossoneri, dovranno cercare di entrare nelle prime 4, altrimenti, ne potrebbe risentire anche il prossimo calciomercato. Una sessione che potrebbe essere vitale per il Milan. I rossoneri, infatti, hanno e avranno, molti buchi da coprire.