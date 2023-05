Milan-Inter, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Archiviato il successo in campionato contro la Lazio, che ha rilanciato il Milan nella corsa Champions League, è già tempo di pensare alla prossima partita, che sarà di importanza capitale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa a Milanello nella giornata di martedì 9 maggio alle ore 14:30 per presentare i temi principali di Milan-Inter, valido per l'andata della semifinale di Champions League. LEGGI ANCHE: Milan, tira aria di Champions League: ma preoccupa Leao... >>>