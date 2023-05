Milan, la Lazio e l’aria di Champions League: ma preoccupa Leao…

Con la vittoria contro la Lazio, il Milan riprende terreno nella volata alla prossima Champions League, ma le condizioni di Leao...

Il Milan vince e convince. Nel primo dei tre big match della 34esima giornata di Serie A i rossoneri rispondono presenti all'appello di un treno Champions che non permetterà ulteriori fermate. La Lazio inizia a sgretolarsi nel giro di 17 minuti: un pallone perso equivale a un gol regalato. I ragazzi allenati da Sarri palleggiano bene ma affondano poco, sembrano essere troppo leggeri nei contrasti e arrivano sempre dopo su rimpalli e contrasti. Il Milan ha giocato di foga, quella mancata contro la Cremonese, e anche le pessime notizie non sono riuscite a fermare il gruppo di Pioli.

La rete di Theo Hernandez, valsa il 2-0 finale, sta diventando una piacevole abitudine del periodo primaverile. Azione abbastanza simile a quella vista la scorsa stagione contro l'Atalanta, ma stavolta è Romagnoli, ex compagno di squadra, a deviare un tiro che si insacca alle spalle di Provedel. Una vittoria convincente, soprattutto per come i rossoneri hanno gestito il doppio vantaggio e cercato di dosare al meglio le forze in vista del derby in semifinale di Champions League.

Ma Leao? — Tuttavia, l'esultanza gioiosa al goal d'apertura di Bennacer è stata attenuata da un cambio che ha fatto preoccupare tutto San Siro. L'uscita di Rafael Leao dopo neanche 10 minuti di gioco ha mandato in paranoia l'intero tifo milanista, a quattro giorni dalla prima delle due partite più importanti della stagione rossonera. Non avere in campo il talento portoghese peserebbe tanto nell'economia di una doppia sfida che si giocherà sul filo della tensione. Così come sul piano tattico, nonostante un Saelemaekers in grande spolvero, l'assenza di Leao rischia di sparigliare tutte le carte nelle mani di Stefano Pioli: il Milan senza il numero 17 lo abbiamo già visto e non piaciuto a nessuno.

Vedremo, per ulteriori notizie e analisi dovremo attendere la giornata di domani. Sta di fatto che un colpo del genere non ci voleva, sia per la corsa in campionato e sia per la storica, e terza, semifinale con l'Inter. I nerazzurri sembrano arrivarci meglio, ma il Milan ha già giocato da sfavorito, contro il Napoli, riuscendo a sorprendere anche i più scettici.